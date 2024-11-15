Ağrı'da soğuk hava
Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava, don olmasına neden oldu. Kentin birçok yerinde don meydana gelirken sis nedeniyle de trafikte görüşme mesafesi düştü.
Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı kentte, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu.
Yerlerde buz tabakaları oluştu, bitkiler de buzla kaplandı.
Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
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