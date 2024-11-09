Ağrı'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Doğubayazıt’tan Iğdır istikametine seyir halinde olan aracın, Yeşilken bölgesinde tali yoldan kavşağa katılarak manevra yapmak isteyen yabancı minibüsle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Sürücü M.A. idaresindeki araç, çarpmanın etkisiyle yolun solundaki boş araziye savrularak takla attı. Kazada, M.A. ve araçtaki yolcu B.K. ile minibüsün sürücüsü Z.T. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

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