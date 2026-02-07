Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralı var
07.02.2026 10:11
Son Güncelleme: 07.02.2026 10:38
Anadolu Ajansı
AA
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi. Kaza Patnos ilçesinde yaşandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 NK 695 plakalı yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE 16 YARALI VAR
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.