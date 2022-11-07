Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, saat 13.30 sıralarında Tutak ilçe merkezinde daha önce çarpışan pancar yüklü iki kamyona çarptı. Kazada üç araç da alev aldı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Otobüste 21 kişi olduğu öğrenilirken, kazada ikisi ağır 11 kişi de yaralandı.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan Van-Ağrı kara yolu kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazayla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu arada yolcu otobüsünün freninin patladığı iddia ediliyor.