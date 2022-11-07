Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, pancar yüklü iki kamyona çarptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İkisi ağır 11 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

KAZA YERİNDEN KARELER

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Van'dan istikametine giden yolcu otobüsü, saat 13.30 sıralarında Tutak ilçe merkezinde daha önce çarpışan pancar yüklü iki kamyona çarptı. Kazada üç araç da alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 1

Otobüste 21 kişi olduğu öğrenilirken, kazada ikisi ağır 11 kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Van-Ağrı kara yolu kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ağrı'da yolcu otobüsü, iki kamyona çarptı: 7 ölü, 11 yaralı - 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazayla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bu arada yolcu otobüsünün freninin patladığı iddia ediliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...