Ağrı'da gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı: 1 şehit

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde personel taşıyan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına sabah 08.50'de roketli saldırı düzenlendi.



İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.



YOL KAPATILDI

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan saldırıda bir personelin şehit olduğunu söyledi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada pekcan, şunları kaydetti:

"Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

"ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR"



İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Atılan roketin aracın ön tekerleğine isabet ettiğini söyleyen Soylu, "Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.



