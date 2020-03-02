Ağrı'da gümrük müdürlüğü aracına roketli saldırı: 1 şehit, 4 ağır yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde personel taşıyan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına sabah 08.50'de roketli saldırı düzenlendi.



İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.



YOL KAPATILDI

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



BAKAN PEKCAN: AĞIR YARALI 4 PERSONELİMİZ VAR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan saldırıda bir personelin şehit olduğunu söyledi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pekcan, şunları kaydetti:



"Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

Yaralananları Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden Bakan Pekcan, yaralıların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Pekcan, daha sonra hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının sabah saat 08.45 civarında gerçekleştirildiğini söyledi.



Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin, servisle sabah işbaşı yapmak üzere Gürbulak Sınır Kapı'sına giderken hain saldırıya uğradığını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:



"Maalesef 1 şehidimiz ve yaralılarımız var, çok üzgünüz. Ben önce bütün teşkilatımıza, ailelerine ve Türk milletine başımız sağ olsun ve yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ticaret Bakanlığı olarak biz ticaretin arttırılması, ülkemizin birliği, toplumsal refahın arttırılması için var gücümüzle gece gündüz, 24 saat Türkiye'nin, dünyanın her köşesinde bütün hudut kapılarımızda çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı, ülkemizin, varlığını birliğini, dirliğini, refahını nasıl hedef aldıklarının tam bir göstergesi. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde bu saldırılara karşı hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız."



Pekcan, güvenlik güçlerinin bu tür saldırıları nereden gelirse gelsin başarıyla yurdun her köşesinde vatanı başarıyla temsil ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de bundan sonra hak ettikleri cevabı alacaklarından hiç şüphemiz, kuşkumuz yok. Ağır yaralı 4 personelimiz var, yaralılarımız da var. Yaralılarımızdan 1'i Erzurum'a, 1'i Ağrı'ya, 1'i Van'a, 3 tanesi de Ankara'ya gidecek. Hafif yaralılarımız var" ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR"



İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Atılan roketin aracın ön tekerleğine isabet ettiğini söyleyen Soylu, "Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.