Ağrı’daki köyde 'rüzgar' hasarı

Ağrı'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Tezeren köyünde ev ve ahırların çatılarını uçurdu.

'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Tezeren köyünde hasara yol açtı. Rüzgar, köydeki ev ve ahırların çatılarına zarar verdi. 

Ağrı’daki köyde 'rüzgar' hasarı - 1

Rüzgarın yıktığı direkler sebebiyle köyde elektrik kesintileri yaşandı. Olay yerine sevk edilen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilme riski olan yapılar için güvenlik önlemi alırken, hasar tespit çalışmaları da başlattı.

