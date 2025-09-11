Ağrı’daki köyde 'rüzgar' hasarı

Ağrı 'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Tezeren köyünde hasara yol açtı. Rüzgar, köydeki ev ve ahırların çatılarına zarar verdi.

Rüzgarın yıktığı direkler sebebiyle köyde elektrik kesintileri yaşandı. Olay yerine sevk edilen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilme riski olan yapılar için güvenlik önlemi alırken, hasar tespit çalışmaları da başlattı.