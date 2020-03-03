Ağrı'daki roketli saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca dün düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 29 yaşındaki Özgür Kavastan, yaşam mücadelesini kaybetti.



Böylece saldırıda şehit olan gümrük personeli sayısı 2'ye yükseldi.



Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Dün Ağrı İli Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN PEKCAN: ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Dün Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırı esnasında ağır yaralanan mesai arkadaşımız Özgür Kavastan'ı Ağrı'da tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Şehidimizin ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum'' ifadelerini kullandı.