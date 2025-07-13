AGS 2025 cevap anahtarı sorgulama osym.gov.tr | AGS / ÖABT soruları ve cevapları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Bu yıl ilk kez düzenlenen sınava 400 binin üzerinde başvuru geldi. AGS’nin ilk oturumunda adaylara Türkçe, Matematik, Coğrafya, Eğitimin Temel Kavramları ve Mevzuat alanlarından 80 soru yönetilirken sınav süresi olarak 110 dakika verildi. İlk oturumun tamamlanmasının ardındna gözler ikinci oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) çevrildi. AGS puan hesaplaması yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. ÖABT oturumu öğleden sonra saat 14.45’te başlayacak. İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, Sınıf öğretmenliği gibi alanlardan 50 soru yöneltilecek ve tüm oturumlar saat 16.15’te tamamlanacak. Peki AGS ÖABT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, MEB AGS soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı… AGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (KİTAPÇIĞI) 2025 YAYIMLANDI MI? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez öğretmen alımları için düzenlenen AGS iki farklı oturumda düzenleniyor. İlk oturum tamamlanırken adaylar saat 14.45 itibarıyla ikinci oturuma giriş yapmaya başlayacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları saat 16.15’te sona erecek. Tüm oturumların tamamlanmasının ardından osym.gov.tr adresinden cevap anahtarının açıklanması bekleniyor.

AGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?



Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanı bulunacaktır.



Buna göre AGS’de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. ÖABT’de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır.



Her test için adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Her test / alt test için hesaplanan standart puanlar aşağıda tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak toplanacak ve Ağırlıklı Puanlar bulunacaktır.

