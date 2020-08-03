Ağustos-Eylül 2020 celp ve sevk dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? (Askerlik celp tarihleri 2020)

Ağustos-Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündekiler, 1 Temmuz’a kadar yoklama ve askerlik hizmetini ve celp tercihi işlemini e-devlet veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSB'nin yaptığı duyuruya göre, askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.



Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.



ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.



ARŞİV: 2020 HAZİRAN ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?