Ahat Andican İYİ Parti'den istifa etti

2018-2023 yılları arasında milletvekili olarak görev yapan Prof, Dr. Ahat Andican İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Ahat Andican İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti eski milletvekili ve eski bakanlardan Ahat Andican kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

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