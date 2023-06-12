Ahat Andican İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti eski milletvekili ve eski bakanlardan Ahat Andican kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Değerli Dostlar,— Ahat Andican (@AhatAndican) June 12, 2023
Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum.
Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hâkim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet…
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