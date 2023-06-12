Ahat Andican İYİ Parti'den istifa etti

Değerli Dostlar,

Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum.

Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hâkim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet…