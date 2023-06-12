Ahat Andican kimdir? İYİ Parti kurucularından Ahat Andican kaç yaşında ve nereli?

Ahat Andican, Özbekistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1951 yılında Afganistan’ın Kunduz şehrinde dünyaya geldi. Babasının adı Hacı Yoldaş, annesinin adı Bibi Hacire’dir. Ailesiyle birlikte 1953 yılında Türkiye’ye göç etti ve ailesi Akşehir'e yerleşti.



İlk ve orta öğrenimini Akşehir'de tamamladıktan sonra 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi ve 1974 yılında doktor oldu. Askerlik görevini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'na asistan olarak girdi.



1980 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, 1984 yılında Doçent ve 1991 yılında profesör olarak akademik kariyerini sürdürdü. Aynı Fakültede Genel Cerrahi Uzmanlığı yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Öğretim Üyeliği yaptı.



2003-2016 yılları arasında Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı. 20. ve 21. dönemde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. 55. Hükûmet'te Devlet Bakanlığı ve Hükûmet Sözcülüğü yaptı.



İYİ Parti'ye katıldı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul milletvekili seçildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde TBMM İYİ Parti Grup Başkanı seçildi ve 8 Kasım 2018 tarihinde grup başkanlığı görevinden istifa etti.



İYİ Parti'nin kurucularından olan Andican, 27. dönemde İstanbul milletvekili olarak parlamentoda görev almıştı.



Andican, evli ve 2 çocuk babasıdır.