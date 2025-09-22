Ahilik haftası nedir, neden kutlanır?
Türkiye’de her yıl Eylül ayının üçüncü haftasında kutlanan Ahilik Haftası, köklü bir kültürel mirası yaşatmak, esnaf ve sanatkârların birlik ve dayanışma ruhunu canlandırmak amacıyla düzenlenen özel bir haftadır. Ahilik, sadece ekonomik bir sistem değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve ahlaki değerleri içinde barındıran bir toplumsal dayanışma olarak tanımlanabilir. Bu nedenle Ahilik Haftası, hem geçmişin mirasını hatırlatmak hem de günümüz toplumuna yol göstermek açısından büyük önem taşır.
Ahilik haftası her eylül ayında olduğu gibi bu yıl da birçok kişi tarafından konuşulmaya başladı. Esnaf ve sanatkârları onurlandıran, toplumun ekonomik ve sosyal yapısında önemli bir yere sahip olan esnafların katkılarını ön plana çıkarır.
AHİLİK NEDİR?
Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkan, esnaf ve zanaatkârlar arasında yardımlaşma, dayanışma, doğruluk, dürüstlük ve ahlaka dayalı bir teşkilatlanmadır.
Ahi Evran tarafından kurulan bu sistem, Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan bir “meslek ve ahlak felsefesi” olarak bilinir. Ahilik kültüründe üretim sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda toplum yararına yapılan bir hizmet olarak görülür.
AHİLİK HAFTASI NEDEN KUTLANIR?
Ahilik Haftası’nın kutlanmasının temel nedeni, Ahilik kültürünü yeni nesillere aktarmak ve toplumda kardeşlik, dayanışma ve dürüstlük ilkelerini hatırlatmaktır.
Bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenir; esnaf odaları, kamu kurumları ve yerel yönetimler iş birliğiyle sergiler, konferanslar, yürüyüşler ve ödül törenleri yapılır. Ayrıca yılın “Ahisi” seçilerek örnek esnaflar topluma tanıtılır.
