Ahır çöktü, enkaz altında kalan 14 yaşındaki Aysel hayatını kaybetti

Adıyaman'da ahırın çökmesi sonucu enkaz altında kalan genç kız yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde meydana geldi. Besici Ramazan Çolak’a ait ahır, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Bu sırada ahırda bulunan Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem Çolak, enkaz altında kalarak yaralandı. Ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan da öldü.



İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan baba ile kızı ilk müdahale sonrası Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Aysel Gizem Çolak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ramazan Çolak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

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