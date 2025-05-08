Ahır çöktü, hayvanlar enkaz altında kaldı

Hakkari'de henüz belirlenemeyen nedenle bir ahırın çatısı çöktü.

Ahır çöktü, hayvanlar enkaz altında kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir ahırın çatısı çöktü.

Bu sırada içeride bulunan 10 büyükbaş ve küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı.

EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çökme sesini duyan köylüler hızla olay yerine koşarak enkaz altındaki hayvanları kurtarmaya çalıştı.

Köylüler, kendi imkanlarıyla bazı hayvanları dışarı çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de kalan hayvanları kurtarıp güvenli bir alana taşıdı.

Ahır çöktü, hayvanlar enkaz altında kaldı - 1 Hakkari Yüksekova’da ahır çöktü

BAZI YARALANDI

Öte yandan bazı hayvanların yaralandığı bildirildi.

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