Ahır Dağı zirvesinde Türk bayrağı: Uzaydan görülüyor...

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, uzaydan görüntülendi.

Cumhuriyet'in 102'inci yıl dönümü kutlanıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. ve ASELSAN tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) ihtiyaçları için tasarlanan Göktürk-1 yer gözlem uydusu, Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağını uzaydan görüntüledi.

MSB, uydu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamada "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız." denildi.

