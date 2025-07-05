Ahır Dağı'nın zirvesinde yangın

Kahramanmaraş'taki Ahır Dağı'nda çıkan bahçe yangınına müdahale başladı.

Ahır Dağı'nın zirvesinde yangın

'taki Ahır Dağı'nda bulunan bir bahçede yangın çıktı.

, Ahır Dağı zirvesindeki bir bahçede çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dumanları görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye ormana bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin bögleye ulaştığı ve yangına müdahaleye başladığı bildirildi.

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