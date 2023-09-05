Ahır yangınında 22 hayvan öldü (Telefon çekmediği için geç ihbar edilebildi)

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki bir ahırda yangın çıktı. Yangında, 22 küçükbaş hayvan öldü. Yangının ardından konuşan köy muhtarı Hayattin Aksoy, bölgede telefonların çekmediğini, ihbar için 2 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkarak yangını ihbar edebildiklerini söyledi.

Ahır yangınında 22 hayvan öldü (Telefon çekmediği için geç ihbar edilebildi)

Karlıova ilçesine bağlı Yoncalık köyündeki bir ahırda yangın çıktı.

Alevleri görenler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangında, ahırda bulunan 22 küçükbaş hayvan öldü.

Ahır yangınında 22 hayvan öldü (Telefon çekmediği için geç ihbar edilebildi) - 1

Köy muhtarı Hayattin Aksoy, bölgede yıllardır telefon şebekesinin çekmediğini, ihbar için 2 kilometre uzaklıktaki tepeye çıktıklarını belirterek, “Kimseye haber veremiyoruz. Ancak 2 kilometredeki tepeye çıkıp, iletişim kurabiliyoruz. Yetkililerden ricamızdır; artık sesimizi duyun ve bize bir çözüm bulun.” dedi.

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