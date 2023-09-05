Ahır yangınında 22 hayvan öldü (Telefon çekmediği için geç ihbar edilebildi)

Köy muhtarı Hayattin Aksoy, bölgede yıllardır telefon şebekesinin çekmediğini, ihbar için 2 kilometre uzaklıktaki tepeye çıktıklarını belirterek, “Kimseye haber veremiyoruz. Ancak 2 kilometredeki tepeye çıkıp, iletişim kurabiliyoruz. Yetkililerden ricamızdır; artık sesimizi duyun ve bize bir çözüm bulun.” dedi.