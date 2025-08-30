Ahıra giren kurtlar 111 koyunu öldürdü

Olay, Saray ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde beş vatandaşa ait ahıra giren kurtlar, sürüye saldırdı. Sabah ahıra giren sürü sahipleri, onlarca koyunun telef olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 111 koyunun öldüğü, çok sayıda hayvanın ise yaralandığı belirlendi.



Köylüler, yaşanan saldırının büyük maddi kayba yol açtığını belirterek yetkililerden destek talebinde bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.