Ahırda süt sağan kadını kene ısırdı

Olay Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün ahırda inekten süt sağan 24 yaşındaki M.P.’yi kene ısırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.



M.P. buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Karakoçan Devlet Hastanesine ardından da Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. M.P.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.