Ahırda yangın: Beş büyükbaş hayvan öldü

Erzurum'un Tekman ilçesinde bir ahırda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Erzurum'da dün gece yangın paniği yaşandı.

Olay Tekman ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde bir ahırda meydana geldi.

Ahır ve samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangında bir ahır ve bir samanlık küle döndü.

Alevler, beş büyük baş hayvanın ölmesine neden oldu.

Gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

