Ahırda yangın çıktı, 170 koyun öldü

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesi Seslikaya mevkisinde, küçükbaş hayvanların tutulduğu bir ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyerek tüm ahırı kaplayan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle 170 koyun öldü.



Ahırın sahibi Ali Kaçmaz, şeker fabrikasına hayvanlara yem almaya gittiğini belirterek "Geldiğimde ahır yanmıştı. Jandarma ve itfaiye geldi. İçerde 200 hayvanımız vardı, 170-180'i yandı." diye konuştu.

