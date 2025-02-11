Ahırkapı'da gemiden yakıt sızıntısına müdahale
Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemide yakıt sızıntısı yaşandı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü, deniz kirliliğine müdahale edildiğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı'da "Jag" isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine, kurtarma uzmanı eşliğinde "KEGM-3" ve "KEGM-4" botları, çevre barcı ve "Mehmetçik" römorkörüyle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.
Ahırkapı Demir Sahası’nda JAG isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine,Kurtarma Uzmanımız eşliğinde KEGM-3,KEGM-4 botlarımız, çevre barcımız ve MEHMETÇİK Römorkörümüz müdahalede bulundu. Ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmanın ardından deniz yüzeyi temizlendi pic.twitter.com/egY9rtWdLw— KEGM (@kiyiemniyet) February 11, 2025
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