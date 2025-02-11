Ahırkapı'da gemiden yakıt sızıntısına müdahale

Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemide yakıt sızıntısı yaşandı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü, deniz kirliliğine müdahale edildiğini duyurdu.

Ahırkapı'da gemiden yakıt sızıntısına müdahale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı'da "Jag" isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine, kurtarma uzmanı eşliğinde "KEGM-3" ve "KEGM-4" botları, çevre barcı ve "Mehmetçik" römorkörüyle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.

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