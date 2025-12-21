Ahırkapı'da karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

İstanbul'dan Mısır'a seyreden Panama bayraklı “ALFAISALIAH” isimli buğday yüklü gemi, dün Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturdu. Olayın ardından bölgeye kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Karaya oturan gemi ekipler tarafından kurtarılmasının ardından yüzdürüldü. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "İstanbul'dan Mısır'a seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan ALFAISALIAH isimli 225 m boyundaki dökme yük gemisi için KEGM-3 botumuz, KURTARMA-9 ve KURTARMA-21 Römorkörümüz, kılavuz kaptanımız ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Yapılan kontrollerin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda başlatılan kurtarma operasyonu neticesinde gemi, başarıyla yüzdürüldü" ifadeleri kullanıldı.