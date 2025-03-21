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Ahırkapı’da yük gemisi karaya oturdu

Rusya’dan Mozambik’e giden yük gemisi İstanbul’daki Ahırkapı önlerinde karaya oturdu. Bölgeye kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Ahırkapı’da yük gemisi karaya oturdu

’daki Ahırkapı önlerinde yük gemisi karaya oturdu.

Rusya’dan Mozambik’e giden yük gemisi, Ahırkapı Demir Sahası açıklarında karaya oturdu.

Ahırkapı’da yük gemisi karaya oturdu - 1 Karaya oturan yük gemisi 190 metre boyunda

Xın Haı Tong 37 isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için ekipler bölgeye sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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