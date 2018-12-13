Bitlis Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın ilçeye bağlı tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için kaymakamlıkça eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.