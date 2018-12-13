Bitlis Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın ilçeye bağlı tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için kaymakamlıkça eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.
Ahlat'ta eğitime kar engeli
Anadolu AjansıTürkiye
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bitlis Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın ilçeye bağlı tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için kaymakamlıkça eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.