Ahlat'ta intihar girişimi

Bitlis'te ilçesinde 8 katlı apartmanın çatısına çıkan genç saatler süren ikna çabasıyla indirildi.

Ahlat'ta intihar girişimi

'in Ahlat ilçesinde bir apartmanın çatısına çıkan H.İ. adlı genç, elindeki bıçakla girişimde bulundu.

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri ise hazır bekledi. Uzun süren uğraşlar sonucu çatıdan inmeyen Siirt nüfusuna kayıtlı H.İ., Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik ve İlçe Müftüsü Cemal Oğraş ile bir vatandaş tarafından ikna edildi.

Yaklaşık 3 saatten fazla süren ikna çabasıyla çatıdan indirilen genç sağlık ekiplerince Ahlat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çevredeki kalabalık ise çatıdan inen H.İ.'yi alkışlarla karşıladı.

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