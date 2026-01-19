ABD Başkanı Trump, Ahmed Şara ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.



Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada iki lider, Suriye topraklarının birliği ve egemenliğinin korunmasının önemini vurguladı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada tarafların, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunmasının zorunluluğunu da teyit ettiği kaydedildi.

İki taraf ayrıca, DAEŞ terör örgütüyle mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin ortadan kaldırılması konusunda mutabık kaldı.

BİRLEŞİK SURİYE VİZYONU



Trump ve Şara görüşmede, bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonuna sahip olduklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca bir dizi bölgesel dosya ele alındı ve Suriye’ye daha iyi bir geleceğe doğru ilerleyebilmesi için yeni bir fırsat tanınmasının önemi vurgulandı.