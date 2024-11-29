Ahmet Acar kimdir? Ordu'nun yeni İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kaç yaşında, nereli?

Ahmet Acar, 2 Ocak 1967 yılında Adıyaman İli Besni İlçesinde doğmuş olup aslen Adıyaman nüfusuna kayıtlıdır.



1991 yılında Polis Akademisini bitirerek Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı.



Sırası ile değişik rütbelerde Mersin, Kahramanmaraş, Adana ve Kayseri İl Emniyet Müdürlükleri ile Kayseri POMEM, Personel Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığında görev yaptı.



1.Sınıf Emniyet Müdürü olarak Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi ünvanıyla görev yapmakta iken, 03.07.2023 tarihli atama onayı ile Personel Başkanlığı görevine atanmıştır.



Ahmet Acar, evli ve 4 çocuk babasıdır.