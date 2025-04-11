Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun hayatı

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanıdır. Yatırım Başkanı olarak atanmadan önce Dağlıoğlu, Ofis bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.



2010-2015 yılları arasında Körfez Ülkeleri, Hindistan, Japonya ve ABD'den gelen yatırım projelerinden sorumlu Proje Direktörüdür.



Dağlıoğlu, 2015-2020 yılları arasında Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Yurtdışı tanıtım ve potansiyel müşteri yaratma faaliyetlerinden sorumludur. Kasım 2020'de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.



Dağlıoğlu, kariyerinin önceki dönemlerinde özel sektörde danışmanlık sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuştur.



Dağlıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden lisans ve Boğaziçi Üniversitesi'nden yüksek lisans derecelerine sahiptir.



IE Business School'dan “Finans alanında Global Master” eğitimi almıştır.