Ahmet Çalık 'su yastığı' kurbanı mı?

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Çalık'ın ölümü spor dünyasını yasa boğdu.

Sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana gelen kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kaydında, Çalık'ın aracının düz yolda ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı görülüyor.

Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak görüntülerde, yolda su birikintisi olduğu fark ediliyor. Önde giden kamyonun da yolda biriken suları dağıttığı anlaşılıyor.

Çalık'ın aracı TIR'ı sollarken su birikintisine süratli bir şekilde giriyor. TIR'ı sollamasının hemen ardından da sağa kayarak yoldan fırlıyor.

Görüntüler, yollarda ciddi risk yaratan ve "su yastığı" adı verilen tehlikeli koşulu akla getirdi. Bu durumda araç süratle su birikintisine girdiğinde kızaklama, su yastığı etkisiyle kontrolsüz bir şekilde kaymaya başlıyor.

SU YASTIĞI NEDİR?



Araçların, özellikle şiddetli yağmur sonrasına yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle kaymasına, kızaklama yapmasına, su yastığı, hydroplaning ya da aquaplaning denir.



Bu durumda lastiğin altında ve önünde su basıncı artmaya başlar, bir süre sonra lastik suyun üzerinde ve aynı zamanda yolun üzerinde yüzmeye başlar. Lastiğin su kanalları dolduktan sonra, yüzeyle teması kesilir ve artık tamamen aracın kontrolü imkansız hale gelir. Bir tekne gibi suyun üzerinde kayar.



Böyle bir riski belirince ayak gazdan hemen çekilmelidir. Fren yapılmamalı, direksiyon kırılmamalıdır. Lastiklerin yeniden yüzeye tutunması beklenmeli ve araç kontrol altına alınmalıdır.



Yeni başlayan yağmur da, yüzeydeki eski tozlar nedeniyle kayganlaştırıcı etki yapar. Yağmur sonrası yol sürekli kontrol edilmeli, su birikintileri kesinlikle dikkate alınmalıdır.



Lastiklerin diş derinliği, 2 mm den daha aşağıda ise risk yüksektir.