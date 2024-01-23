Ahmet Cin kimdir? AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Cin, 1966 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Ahmet Cin, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.



İş hayatına mali müşavir olarak başlayan Cin, 2012'de AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.



Ahmet Cin, 1.⁠ ⁠Bölge Teşkilatlardan Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, sırasıyla Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler, Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ile 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan ve 24 Haziran seçimlerinde İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerini ifa etti.



Pendikspor Kulübü Başkanlığı ile Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Cin, 31 Mart 2019'da Pendik Belediye Başkanlığına seçildi.



Cin, evli ve üç kız babası.