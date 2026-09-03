Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapıldığı bu incelemeler sonucunda da feshedilen Gelecek Partisi ’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.