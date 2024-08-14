Ahmet Ersagun Yücel kimdir? AK Parti Milletvekili Ersagun Yücel'in biyografisi

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, İYİ Parti’den istifa ettiğini açıklamıştı. Ahmet Ersagun Yücel AK Parti'ye katıldı. Peki, Ahmet Ersagun Yücel kimdir?

Ahmet Ersagun Yücel kimdir? AK Parti Milletvekili Ersagun Yücel'in biyografisi

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel ile farklı partilerden 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Bu isimlere rozetlerini Erdoğan taktı. İşte, AK Parti Milletvekili Ersagun Yücel'in biyografisi...

AHMET ERSAGUN YÜCEL ?

Ahmet Ersagun Yücel, 18 Temmuz 1972 tarihinde Osmaniye'de doğmuştur.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Serigrafi bölümünde tamamlamış, ardından New York Üniversitesi'nde reklam ve pazarlama üzerine eğitim almıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Yücel, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimler sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak göreve başlamıştır.

22 Temmuz 2024 tarihinde ise İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, partisinden ayrıldığını açıklamıştı.

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