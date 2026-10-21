Ahmet Eşref Fakıbaba istifa etti, TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

Ahmet Eşref Fakıbaba , yaklaşık yirmi yıllık süre içerisinde kimi zaman ayrılıp geri döndüğü, bakanlık dahil birçok görev üstlendiği AK Parti'den istifa ederek katıldığı İYİ Parti'den ayrıldı.

Dervişoğlu, 2022 yılında İYİ Parti'ye katıldığında rozeti dönemin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takılmıştı.

2023 yılında Ankara Milletvekili olarak Meclis'e giren siyasetçi, son dönemde mevcut İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile gerginlik yaşıyordu.

Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere partisiyle bazı konularda anlaşamadığını savunan Fakıbaba, şu ifadeleri kullanıyordu:

"Parti içinde muhalefetimi yaptım. Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yakarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türk'üm diyene’ dememişimdir. ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım.” açıklamasında bulunmuştu.

İSTİFAYA ÇAĞIRDI, FAKIBABA AYRILDI

Dervişoğlu'nun bu sözlere tepkisi ise sert oldu, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla Fakıbaba'yı hem İYİ Parti'den hem de milletvekilliğinden istifaya çağırdı.

Fakıbaba, bu paylaşımdan birkaç saat sonra ayrılık kararını şu sözlerle duyurdu:

"Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Fakıbaba'nın İYİ Parti'den istifasının ardından TBMM 'deki sandalye dağılımı da değişti.

Meclis'te 27 sandalyesi olan İYİ Parti'nin Fakıbaba ayrıldıktan sonra koltuk sayısı 26'ya düştü.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 281

Yeni Parti: 91

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

Cumhuriyet Halk Partisi: 44

İYİ Parti: 26

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Hür Dava Partisi: 4

Yeniden Refah Partisi: 3

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

GENEL KURUL TOPLANACAK

Fakıbaba, açıklamasında Ankara milletvekilliği görevinden de istifa ettiğini duyurdu.

Anayasa ve TBMM'nin İçtüzüğü'nde yer alan maddeye göre; istifanın geçerli olabilmesi için önce Fakıbaba'nın el yazısıyla hazırladığı dilekçeyi Meclis Başkanlığı'na sunması gerekiyor. Ardından Başkanlık Divanı istifanın geçerliliğini tespit edecek ve Genel Kurul tarafından istifa kabul edilecek.