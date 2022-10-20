Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasına AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye katılacağı bilinirken AK Parti'den ilk açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili, CNN Turk'te soruları yanıtladı. Mahir Ünal, bir sosyal medya paylaşımı üzerinden bunun magazinini yapmayı doğru bulmadığını belirterek, ''Ne partiye ne Meclis'e bununla ilgili yazılı belge ulaşmadı'' açıklamasında bulundu.

Ahmet Eşref Fakıbaba, 2003 yılından bu yana AK Parti üyesi olduğunu ve AK Parti'de değişik makamlarda görev yaptığını hatırlatarak bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu.

Fakıbaba Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

''2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum.''

AK Parti Üyeliği ve Milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı Milletime saygılarımla arz ediyorum. pic.twitter.com/k7bXswRZeT — Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA (@aefakibaba) October 20, 2022

İYİ PARTİ'YE KATILACAK

AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçeceği ve partiye katılım rozetinin 26 Ekim Çarşamba günü İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Meral Akşener tarafından takılacağı öğrenildi.

MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasıyla birlikte AK Parti’nin 287 olan sandalye sayısı 286'ya düşmüş oldu.

Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası anayasa gereği önce Başkanlık Divanı'nda ele alınacak ardından Genel Kurul'da oylanacak, oturuma katılanların bir fazlasının kabul oyuyla milletvekilliği düşmüş olacak.

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?



1951 yılında Şanlıurfa Birecik'te doğan Ahmet Eşref Fakıbaba; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde ihtisas yaptı.

Fakıbaba, Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesi'nde gözlemci olarak bulundu, Iğdır ve Birecik Devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesi'nde Başhekimlik yaptı.

Ahmet Eşref Fakıbaba, 2 dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu.

25. ve 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçilen Fakıbaba, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi olarak görev aldı, 65. Hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.

