Ahmet Faruk Karslı kimdir? Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Karslı'nın hayatı

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Karslı'nın kim olduğu sosyal medya birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Yasa dışı bahisle mücadelede Papara'ya başlatılan soruşturma sonrasında gözaltına alınan Ahmet Faruk Karslı'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ahmet Faruk Karslı kimdir?



AHMET FARUK KARSLI KİMDİR?



Ahmet Faruk Karslı, 1987 yılında dünyaya geldi. 17 yaşında kurduğu ilk şirketini 19 yaşında satarak girişimcilik kariyerine başarılı bir başlangıç yapan Ahmed F. Karslı, telko, perakende ve fintek gibi farklı sektörlerde girişimlere imza atmış bir iş insanıdır.



2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi (Papara) kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında Papara CEO’su olarak görev yaptı. Karslı, Papara’nın büyüme hızı ve vizyonu paralelinde yatırımların ve satın almaların stratejik olarak yönetilmesi ve bir çatı altında toplanması amacıyla 2021 yılında PPR Holding’in kuruluşuna liderlik etti.



Ahmed F. Karslı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, Şubat 2025 itibarıyla Papara’da CEO’luk görevini devraldı.



Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ahmed F. Karslı, aynı zamanda serbest avukattır ve farklı sektörlerde birçok şirketin yönetim kurulunda görev almaktadır.