Ahmet İyimaya kimdir? Ahmet İyimaya'nın biyografisi

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti. İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.



AHMET İYİMAYA KİMDİR?



Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi.



Ankara Barosu'na bağlı olarak yıllarca serbest avukatlık yaptı. Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, TEMA Vakfı Kurucu Danışma Kurulu Üyeliği yaptı.



20, 21. Dönem Amasya, 23., 24.ve 25. Dönem Ankara Milletvekili olarak görev aldı.



1996-1997 yıllarında Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.



23. ve 24. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı oldu.





