Ahmet Kurtuluş hakkındaki soruşturmada gözaltı kararı

Kadıköy Belediyesi'nde yaşanan olayda Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Partili Elif Lale Bilgili’ye yönelik “Şunu çıkaralım ya, bunu atalım dışarı Allah aşkına” sözlerini sarf edince tepki çekti.

Kurtuluş'un sözleri üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "İfade özgürlüğünün engellenmesi, görevin kötüye kullanılması, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verdi.



NE OLMUŞTU?



Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'in "rüşvetin sıradanlaştığı" yönünde konuşma yaptığını belirterek, "Rüşvetin sıradanlaşması konusunda size hak veriyorum. Öncelikle bir belediye başkanlarınıza bakın. Üç belediye başkanınız, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet alma' suçlarından şu anda tutuklu yargılanıyor. Bu konuda böyle bir durumdayken, böyle bir rüşvetle, silahlı terör örgütüyle, ihaleye fesat karıştırmayla suçlanırken sanki tam tersiymiş gibi algı yapmanızı kınıyorum." ifadesini kullandı.



Bilgili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahsederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söyledi. AK Partili Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye tepki gösterdi.



Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattı.



Bilgili'nin tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." sözlerini sarf etti. AK Partili Bilgili ise bu sözler üzerine salondan ayrıldı.