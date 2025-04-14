Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 1 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili olarak 67 yaşında bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:



"İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."



NE OLMUŞTU?



24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, B.B'nin bıçakladığı Minguzzi U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.



Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, Minguzzi ailesi sosyal medya üzerinden tehdit edilerek, Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti.

Olayla ilgili aileyi tehdit eden 6 kişi yakalanarak tutuklanmıştı.

