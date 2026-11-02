Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
02.11.2026 23:30
Son Güncelleme: 02.11.2026 23:56
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti. Zorlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Kanser tedavisi gören Ahmet Nazif Zorlu, yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki Zorlu'nun tedavisi bir süredir hastanede devam ediyordu.
2 Kasım 2026 tarihinde, Zorlu Holding'den yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi.
CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU
Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinin 4 Kasım Çarşamba günü Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.
Açıklamada, merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edildi.
Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi 4 Kasım Çarşamba günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?
Ahmet Nazif Zorlu, 1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Ahmet Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başladı. İş hayatının ilk yıllarında Trabzon’da açtığı mağazayla tekstil ticareti yapan Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul’a taşıyarak Zorlu Holding’in temellerini attı.
1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks’i kuran Ahmet Zorlu 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı.
1994 yılında Vestel’i Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Zorlu, tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma, e-mobilite gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etti.
Ahmet Zorlu, Zorlu Holding’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı.
Ahmet Zorlu’nun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) , Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) gibi Sivil Toplum Kuruluşları’nda üyelikleri bulunmaktaydı.