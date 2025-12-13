Ahmet Özer, Bahçeli ile görüştü

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Bahçeli ile Ankara'da Genel Merkez'de yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer “Sayın Bahçeli'ye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız.” ifadesine yer verdi.

Ahmet Özer, yargılamaların cezaya dönüşmemesinin ve kayyum uygulamasına son verilmesinin sürece katkısı olacağını söylediğini aktardı.

Özer; Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanmış, yaklaşık bir ay önce tahliye olmuştu.

İLK DURUŞMA 27 OCAK'TA

CHP'li belediye başkanlarına "rüşvet" vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

CHP'li 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş iddianamesi de kabul edilmişti.

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında duruşma tarihi de belli olmuştu. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın 9 farklı suçtan toplamda 704 yıla kadar hapsi talep edilirken görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise 9 yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayda'nın da 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

SUÇLAMALAR NELER?

40'ı tutuklu 200 şüpheliye "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme", "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin İfasına Fesat Karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik", "Rüşvet Alma", "Rüşvet Vermek", "Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Haksız Mal Edinme" ve "Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme" suçları yöneltildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SERBEST

Soruşturmada rüşvetten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya 450 yıl hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş en önemli şüpheli olarak yer alıyor.

Aktaş, etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olduğu için tahliye edilmiş ve sonrasında ev hapsi de kaldırılmıştı.