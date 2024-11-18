Ahmet Özer dosyası AYM'ye gidecek

Ahmet Özer'in avukatları İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Savcılık dosyasına sundukları taleplerin ardından konuşan avukatlar, yakın zamanda Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını söylediler.



Avukatlar, "Müvekkilimizin tutukluluğuna yapmış olduğumuz itirazın reddedilmesi birlikte bir Anayasa Mahkemesi süreci de doğmuş oldu. En geç bu ayın sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne gerekli başvurularımızı gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.