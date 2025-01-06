Ahmet Özer dosyası AYM’ye taşındı: Avukatları hak ihlali başvurusu yaptı

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatları, Özer’in tutukluluğu nedeniyle hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yaptı.



Özer’in avukatları Hasan Sınar ile Hüseyin Ersöz, başvurularının ardından Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yaptı.



Avukat Sınar, Özer'in, 2,5 aydır tutuklu olduğunu, hakkında yürütülen soruşturmada somut bir adım atılmadığını söyledi.

İLK İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ



Özer’in tutukluluğunun sona erdirilmesi adına yaptıkları başvurularının reddedildiğini belirten Sınar, “Özer, özgürlüğünden haksız ve hukuksuz biçimde yoksun bırakılmaya devam ediliyor.” diye konuştu.



AYM’nin, daha önce yapılan benzer başvurularda öncelikli inceleme kararı aldığını anımsatan Sınar, “Anayasa Mahkemesi’nden bu talebimizi ivedilikle incelemeye almasını ve müvekkilimiz hakkındaki hukuka aykırı işlemleri tespit ederek, bu hukuka aykırılıklara ilişkin ihlal kararını ivedilikle ortaya koymasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.