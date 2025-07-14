Ahmet Özer hakim karşısında
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hakim karşısında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Terör" soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise tekrar tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşma başladı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davanın ikinci duruşması, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri Adliyesi 1 numaralı salonunda görülüyor.
Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.
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