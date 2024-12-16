Ahmet Özer soruşturmasında 11 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin çalışmalarda, örgütün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanması mensubu olduğu belirlenen ve Ahmet Özer ile sürekli ve yoğun şekilde irtibatı olduğu anlaşılan 12 şüpheli, belirlendi.

Şüphelilerden 6'sının, örgütün HDK (Halkların Demokratik Kongresi) yapılanması delegesi olduğu belirlenen soruşturmada, 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu tespit edildi.

Soruşturmada, 5 şüphelinin ise terör örgütü propagandası yaptığı belirlenirken, 1 zanlının da KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü tespit edildi.



11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 11 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.