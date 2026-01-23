Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör" suçlamasıyla başlatılan kent uzlaşısı soruşturması tutuklanıp Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Bugün görülen duruşma karar duruşmasıydı.

Saat 10.00 sıralarında başlayan duruşmada Özer, iki saat boyunca savunma yaptı.

Geçen duruşma mütalaasını sunan savcı Özer'in 15 yıla kadar cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, duruşma savcısının mütalaası doğrultusunda Özer'in terör örgütü üyeliği iddiasıyla bu suçu işlediğine dair 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Özer'in yerel mahkemenin karardan sonra cezaevine girmesi söz konusu değil. İstinaf yolu ise açık.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında geçen ekim ayında gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Özer, yargılamanın 3. celsesinde tutukluluk sona erdirilmişti.

Özer'e