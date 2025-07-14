Ahmet Özer'e tahliye kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Terör" soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise tekrar tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Özer için tahliye kararı verdi.

30 Ekim'den beri tutuklu bulunan Özer'e yurt dışı ve şehir dışı çıkış yasağı verildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI

Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında hala tutuklu bulunuyor.

MAHKEMEDE NELER OLDU?

Ahmet Özer ile arasında para transferi olması sebebiyle dinlenen tanık Erdoğan Boz, "2022 yılındaydı, o dönem Ahmet Özer’in kitabı yayınlanmak üzereydi. Ben de yayıncılık faaliyetleri yürüttüğüm için oradaydım. Tesadüfen karşılaştık, tarihten konuştuk. Ona hediye olarak bir kitap vermek istedim, kabul etmedi. Bu yüzden daha sonra parayı bana banka üzerinden attı." dedi.



"ÖZER BANA 70 BİN LİRA TEKLİF ETTİ BEN KABUL ETMEDİM"



Erkan Çakır, "Sosyal medyamda Sayın Ahmet Özer hakkında yaptığım yorumdan dolayı hakkımda hakaret davası açıldı. 'Sayın Ahmet Özer PKK destekçisidir' dedim, bundan dolayı bana dava açıldı. İki yerde bundan dolayı yargılanıyorum." diye konuştu.

"Şu anda Ahmet Özer’in neden tutuklu olduğunu herkes biliyor. Ben bunu 9 ay önceden dile getirdiğim için yargılanıyorum. Kendi partimde terör örgütü destekçisi kimseyi istemiyorum." ifadelerinde bulunan Çakır, "Sayın Ahmet Özer’in yaptığı konuşmalar ortadadır, özerklik isteyen konuşmalar yaptığı ortadadır. Özer ‘Pekeke’ dedi, biz ‘Pekaka’ diyoruz, bundan kendisinin örgüt üyesi olduğu belli. Ayrıca Özer bana uzlaşmak amacıyla 70 bin lira teklif etmişti. Fakat ben kabul etmedim." ifadelerini kullandı.



"PROJELERİMİZ İÇİN DESTEK İSTEDİM"



Özer ile 2012–2016 yılları arasında çok sayıda HTS kaydı olması nedeniyle tanık olarak dinlenen Aladdin Erdoğan, "Eğitim-Sen şube başkanlığı yaptığım için için Özer’i oradan tanıyorum. Bu süreçlerde Özer’i akademisyen olarak tanıyordum, biliyordum. Kendisinden projelerimiz için destek istedim." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Daha sonra partimiz HADEP’e Özer belediye başkanı aday adayı olmak istedi. Benden destek istiyordu. Kendisi projelere dahil olarak bana projelerde destek oldu. Hatta birçok projede görev aldı. Ahmet Özer’in yasadışı örgütle ilgili bir bağlantısı olduğuna dair ne bir görgüm ne bir duyumum var."



"HEPSİ MESNETSİZ İDDİALARDIR"



Tanık beyanlarına karşı konuşan Ahmet Özer, "Sadece Erkan Çakır ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kamuoyunda meczup olarak bilinen bir adamdır. Güya uzlaşma için 70 bin lira istemişim. Böyle bir şey yok. Kendisi benim hakkımda örgüt üyeliğine dair iddiada bulundu. Zaten aramızda husumet var." açıklamasında bulundu.

Erkan Çakır yalnızca kendisine değil İstanbul, Mersin, Adana Büyükşehir Belediyeleri'ne yönelik de sosyal medya paylaşımı yapan bir kişi olduğunu dile getiren Özer, "Bu kişi yalancı ve iftiracıdır. Önüne gelen herkese hakaret eden bir kişidir. Bu iddiaların hepsi mesnetsiz iddialardır." şeklinde konuştu.

