Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı

"Komisyon üyelerini tanımam. Mehmet Şimşek’i Ataşehir Belediyesi’nden getirttik. Kendisi Ataşehir’den Esenyurt’a gelmesinin zor olacağını söyledi, bu konuda İbrahim Halil Çalış ile görüşmüşler. Kendisini ikna etmek için Çalış çaba sarf etmiş. Ben de Ataşehir Belediye Başkanı ile görüştüm ve gelmek istiyorsa kolaylık tanımasını söyledim. Kendisini öncesinde tanımıyordum. Önceki müdürün eşi hasta olduğundan ve işi bırakacağından dolayı yeni bir müdüre ihtiyacımız vardı. Çalış da kendisini tanıyormuş.

Güvendiği birisi olduğunu söyleyince belediyemize geçişi yapıldı. Dosyaya konu 2 ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur. Önceki firmanın sözleşme süresi bitecekti, yeni bir ihale yapılması gerektiği bilgisini bana verdiler. Ben de önceki firmanın yaşattığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için işini iyi yapan bir firmaya işin verilmesi gerektiğini, önceki firmanın araçların eski olduğunu ve bu sıkıntıları tekrar yaşamamamız gerektiğini söyledim."



"AZİZ İHSAN AKTAŞ İSMİNİ BİLMİYORUM"



Özer, teklif veren firmaları tanımadığını ve yüklenici firmanın ismini bu zamana kadar duymadığını iddia etti.



"Aziz İhsan Aktaş ismini de bilmiyorum, bu şahsı tanımıyorum." diyen Ahmet Özer şöyle devam etti:



"İsmini basından öğrendim, ilk ihale yapıldıktan sonra ihaleye itiraz olduğunu, Esenyurt’taki temizlik işlerinin aksamaması ve çöplerin yerde kalmaması için kamu yararı gereği pazarlık usulü ihale yapıldığını biliyorum. Esenyurt’un ben gelene kadar temizlik ve hijyen sorunu vardı, benim dönemimde de bir süre daha bu şikayetler gelmeye devam etti. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettim, ‘Temizyurt Esenyurt’ isimli kampanyayı başlattım. Bu kampanyaya tüm siyasi partilerin ilçe yöneticileri, kurum amirleri, kaymakam katıldı ve destek verdiler. Açılışı da kaymakam bey yaptı. Adnan Acar, Mehmet Şimşek ve İbrahim Halil Çalış isimli kişileri ilgili birimlere ben atadım."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "vergi usul kanununa muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ile örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklanmıştı.