Ahmet Sever hayatını kaybetti

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı ve gazeteci Ahmet Sever 65 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ahmet Sever hayatını kaybetti

Gazeteci Ahmet Sever, İstanbul Cihangir'deki evinde evinde hayatını kaybetti.

Sever'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

AHMET SEVER KİMDİR?

1960 yılında Konya'da doğan Sever, Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine muhabir olarak başlayan Sever, bir çok medya kuruluşunda yurt dışı temsilciliği ve yöneticilik yaptı.

2003 yılında 'ün Başbakanlığı döneminde basın ve iletişim başdanışmalığı görevini yürüttü. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası da basın danışmanlığı görevine devam etti.

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